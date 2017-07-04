«ВКонтакте» захлестнуло безумие из-за разрешения писать от лица пабликов

Администраторам пабликов во «ВКонтакте» дали возможность оставлять комментарии от лица сообщества под записями как обычных пользователей, так и на публичных страницах. Такими образом зарегистрированные в соцсети компании могут оперативно реагировать на упоминания и активнее общаться с клиентами, говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении «ВКонтакте».

Помимо этого, новая функция позволила непопулярным сообществам бесплатно прорекламировать себя в крупных пабликах. В результате комментарии пабликов-«миллионников» и «тысячников» заполонили сообщения рекламного толка. MDK, на который подписано больше 8 миллионов пользователей, в связи с наплывом объявлений от неизвестных сообществ поменял статус на «Уже успел прорекламить свой мертворожденный паблик в наших комментах?»

Изменения коснулись и страниц государственных органов. К примеру, в комментарии к Роскомнадзору пришел администратор PornHub и начал предлагать подписчикам сообщества свои услуги. К примеру, когда один из пользователей пожаловался Роскомнадзору на недоступность в сети фильмов, которые давно вышли из проката, модератор PornHub вызвался порекомендовать ему сайт с «бесплатными интересными фильмами». Администратор ведомственного паблика в свою очередь поприветствовал коллегу из PornHub , отметив, что в Роскомнадзоре «считали минуты» до его появления в комментариях.

«ВКонтакте» — российская соцсеть, созданная в 2006 году. Ежемесячная аудитория ресурса — 95 миллионов пользователей.