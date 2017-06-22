В Москве забанили Google

Московский интернет-провайдер «Авакс» заблокировал поисковую систему Google . Об этом сообщает RNS со ссылкой на клиентов «Авакса».

Эту информацию агентству также подтвердили в техподдержке провайдера. В «Аваксе» заявили, что страница Google «попала в единый реестр запрещенных сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, либо в федеральный список экстремистских материалов на сайте Минюста ».

В техподдержке RNS пояснили, что блокировка вызвана внесением в черный список Роскомнадзора одного из IP-адресов, принадлежащих Google. Представители провайдера заверили, что это «временное явление». «Мы сами повлиять никак не можем, нужно ждать. Роскомнадзор заблокировал некоторые сайты, они указали для этого сайта IP Google, таким образом, как бы отомстив за блокировку их сайта», - отметили в техподдержке.

В Роскомнадзоре заявили, что не знали об этой проблеме и пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее в Роскомнадзоре объяснили уязвимость в системе блокировок, из-за которой злоумышленники могут внести IP-адрес любого сайта в российский черный список. В ведомстве заявили, что это происходит из-за операторов, которые «самостоятельно определяют адрес» запрещенного ресурса. В ведомстве добавили, что направили провайдерам технические рекомендации по работе с запрещенными сайтами. В них они потребовали от операторов связи проверять, не попадут ли под запрет «популярные и общественно значимые сайты».

Четвертого июня Telegram и несколько сайтов были частично недоступны в России из-за проблемы в системе блокировок, закрывающей доступ к ресурсу по IP-адресу. Позже Роскомнадзор направил провайдерам список сайтов, которые не должны быть заблокированы, даже если их IP-адреса оказались в списке запрещенных ресурсов.