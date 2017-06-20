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Telegram анонсировал функцию обхода блокировок
Мессенджер Telegram начнёт поддерживать прокси-серверы по протоколу SOCKS 5 в устройствах на Android. Об этом говорится в сообществе Telegram Info во «ВКонтакте».
Возможность применения этой технологии разрабатывается на случай, если мессенджер будет заблокирован в России. Протокол SOCKS 5 позволяет пересылать пакеты пользователей, несмотря на все ограничения. Данная опция уже возможна в настольной версии сервиса.
В мае Роскомнадзор заблокировал ряд мессенджеров, не предоставивших ведомству сведения о своей деятельности для внесения их в реестр организаторов распространения информации. В чёрный список попали WeChat, Blackberry Mesenger, vChat, Line, Zello, imo.im. 19 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что лично обратится к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные.
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