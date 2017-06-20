Telegram анонсировал функцию обхода блокировок

Мессенджер Telegram начнёт поддерживать прокси-серверы по протоколу SOCKS 5 в устройствах на Android. Об этом говорится в сообществе Telegram Info во «ВКонтакте»

Возможность применения этой технологии разрабатывается на случай, если мессенджер будет заблокирован в России. Протокол SOCKS 5 позволяет пересылать пакеты пользователей, несмотря на все ограничения. Данная опция уже возможна в настольной версии сервиса.