Депутаты уберут запрещенку из интернета

Согласно тексту законопроекта, практика блокировки информационных ресурсов в сети была признана неэффективной в силу нескольких причин. Среди них возможность обнаружить заблокированные ресурсы в выдаче поисковой системы, а также возможность использовать технологии, помогающие зайти на сайт, доступ к которому был ограничен по решению суда.

«Технологии направления трафика российских Интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети легальны, существует широкий спектр возможностей их правомерного применения, однако данные технологии используются с целью получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на законном основании», — говорится в законопроекте. Отмечается, что законопроект не распространится на владельцев сервисов для обхода ограничения доступа, если такие владельцы «обеспечивают использование таких сетей, систем или программ исключительно лицами, которые находятся с такими владельцами в трудовых отношениях».

Кроме того, в настоящий момент не существует механизма, способного заставить поисковик убрать из своей выдачи ссылки на заблокированные ресурсы.

Внесенная в Госдуму инициатива призвана решить обе эти проблемы. Депутаты предлагают установить запрет на использование на территории Российской Федерации «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен».

Владельцам таких систем будет предоставлен доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора , в котором находится перечень ресурсов, доступ к которым ограничен. Операторы поисковых систем будут обязаны прекратить выдачу ссылок на заблокированные ресурсы.

Сообщается, что принятие такого законопроекта устранит «вредные последствия», наступающие в результате использования средств для обхода блокировок, например, распространение запрещенных материалов.

Одновременно с законопроектом о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов были внесены на рассмотрения и изменения в Кодекс об административных нарушениях. В частности, неисполнение поисковой системой своих обязанностей будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., а для юридических — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

В случае принятия Федеральный закон вступит в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Методы обхода блокировок остро встали на российской повестке дня после многочисленных громких случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам Роскомнадзором. Недавно с этой проблемой столкнулись и жители Украины, после того как указом президента Порошенко на территории страны были заблокированы социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На настоящий момент есть несколько способов обойти блокировку того или иного ресурса, например, специальные расширения для браузеров, которые перенаправляют трафик через другие серверы.

Кроме того, популярным является использованием VPN-сервисов, которые маскируют местоположение пользователя, представляя его жителем того государства, где доступ к заблокированному сайту разрешен. По похожему принципу работает и использование прокси-серверов.

Обойти блокировку можно и с помощью браузера Tor, который был создан специально для того, чтобы гарантировать анонимность пользователей.