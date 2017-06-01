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Крым отказался от украинского интернет-трафика
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым после технического сбоя полностью отказался от украинского интернет трафика, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики вице-премьер Дмитрий Полонский.
В среду пользователи соцсетей и СМИ, использующие услуги крымской компании "Телекоммуникационные системы" (ТКС), сообщили об отсутствии доступа к российским ресурсам Яндекс и Мail.ru, а также соцсети "Вконтакте". Позднее доступ к российским ресурсам снова появился.
По словам вице-премьера, блокировка ресурсов была исключительно техническим моментом, связанным с тем, что часть крымских провайдеров использовали украинский интернет-трафик. Он отметил, что теперь крымские операторы полностью перешли на отечественный трафик.
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