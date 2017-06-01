Крым отказался от украинского интернет-трафика

В среду пользователи соцсетей и СМИ, использующие услуги крымской компании "Телекоммуникационные системы" (ТКС), сообщили об отсутствии доступа к российским ресурсам Яндекс Мail.ru , а также соцсети "Вконтакте". Позднее доступ к российским ресурсам снова появился.

По словам вице-премьера, блокировка ресурсов была исключительно техническим моментом, связанным с тем, что часть крымских провайдеров использовали украинский интернет-трафик. Он отметил, что теперь крымские операторы полностью перешли на отечественный трафик.