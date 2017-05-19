На Украине создадут аналог «ВКонтакте»

Программисты канадской IT-компании StartupSoft разработают для граждан Украины соцсеть, которая заменит заблокированные сайты «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщается на сайте ukrainians.co.

Соцсеть имеет рабочее название Ukrainians. «Команда из 30 программистов StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской [украинский SMM-специалист – прим.ред.] готовы разработать украинскую соцсеть одновременно для трех платформ: web, iOS и Android», - говорится в сообщении на сайте проекта.

Разработчики отметили, что перед вложением инвестиций и своего времени в разработку, им нужно убедиться в необходимости этого проекта. «Если до 1 июня количество подписчиков достигнет 50 тысяч, StartupSoft разработает продукт в течение 4-х месяцев», - заявили они.

Шестнадцатого мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка российских физлиц и компаний. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям.

На сайте президента Украины было зарегистрировано более 40 петиций с призывами не блокировать работу российских ресурсов, а в топ-5 самых популярных приложений в украинском App Store вошли анонимайзеры, позволяющие обходить блокировки.