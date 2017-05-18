СМИ сообщили о причастности россиян ко взлому работающих в Пентагоне пользователей Twitter

Около 10 тыс. пользователей Twitter, работающих в Пентагоне , подверглись атаке «русских хакеров». Об этом пишет американский журнал Time со ссылкой на доклад американской контрразведки.

Сообщается, что хакеры якобы отправляли сотрудникам американского Минобороны «тщательно составленные послания, содержащие вредоносные программы». При этом при их составлении учитывались интересы адресатов. Так, послания могли содержать ссылки на последние спортивные события или на новости о вручении премии «Оскар».

Как пишет издание, при переходе по ссылке сотрудник Пентагона попадал на контролируемый хакерами сервер, где ему загружалась программа, позволяющая установить контроль над его телефоном или компьютером, а также над аккаунтом в Twitter.

Американские СМИ неоднократно заявляли о якобы причастности России к кибератакам, в том числе в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году. Российские официальные лица неоднократно отвергали причастность Москвы к хакерским атакам.