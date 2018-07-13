Роскомнадзор оштрафовал МТС в Татарстане

Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, проверка установила, что оператор без разрешения на использования радиочастот работал с двумя станциями радиотелефонной связи.

Штраф для юрлица составил 20 тысяч рублей.