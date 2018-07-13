Роскомнадзор оштрафовал МТС в Татарстане 

В Татарстане Роскомнадзор принял решение оштрафовать ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, проверка установила, что оператор без разрешения на использования радиочастот работал с двумя станциями радиотелефонной связи.
Штраф для юрлица составил 20 тысяч рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Нижегородское УФАС оштрафовало МТС за спам. Жалоба на рекламу поступила от местного жителя, никакого согласия оператору он не давал. Штраф составил 100 тысяч рублей.