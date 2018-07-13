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Роскомнадзор оштрафовал МТС в Татарстане
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Роскомнадзор оштрафовал МТС в Татарстане 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Татарстане Роскомнадзор принял решение оштрафовать ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, проверка установила, что оператор без разрешения на использования радиочастот работал с двумя станциями радиотелефонной связи.
Штраф для юрлица составил 20 тысяч рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Нижегородское УФАС оштрафовало МТС за спам. Жалоба на рекламу поступила от местного жителя, никакого согласия оператору он не давал. Штраф составил 100 тысяч рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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