YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге

Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге

"Мы отключили 210 каналов в YouTube, когда обнаружили, что они в скоординированной манере загружали видео, относящиеся к протестам в Гонконге", — говорится в заявлении.

Отмечается, что отключенные каналы использовали VPN-сервисы и другие методы, которые обычно применяются в подобных информационных операциях. Google также заявил, что выявленная сеть соответствует действиям властей Китая, о которых недавно сообщил Twitter.

В понедельник Twitter заблокировала около 200 тысяч аккаунтов, с помощью которых китайские власти "сеяли рознь" в Гонконге в связи с массовыми антиправительственными протестами.

Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.