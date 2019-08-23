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YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге 

РИА Новости + ещё 1 6 минут назад
Фото: Reuters
Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.
"Мы отключили 210 каналов в YouTube, когда обнаружили, что они в скоординированной манере загружали видео, относящиеся к протестам в Гонконге", — говорится в заявлении.
Отмечается, что отключенные каналы использовали VPN-сервисы и другие методы, которые обычно применяются в подобных информационных операциях. Google также заявил, что выявленная сеть соответствует действиям властей Китая, о которых недавно сообщил Twitter.
В понедельник Twitter заблокировала около 200 тысяч аккаунтов, с помощью которых китайские власти "сеяли рознь" в Гонконге в связи с массовыми антиправительственными протестами.
Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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Интернет , Google , Гонконг
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