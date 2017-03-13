Пользователям Instagram посоветовали сменить пароли

Более полутора миллионов пользователей Instagram могли стать жертвами мошенников, обманом завладевающих персональными данными, такими как логин и пароль для входа в аккаунт, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.

По словам экспертов, злоумышленники распространяли в магазине Google Play приложения, якобы предназначенные для раскрутки страниц в Instagram. После установки такие приложения требуют от пользователя ввести логин и пароль "для входа в систему", однако затем сообщают, что при вводе возникла ошибка. Набранные данные отправляются на сервер мошенников.

Взломанные учетные записи пользователей использовались злоумышленниками для распространения спама и накрутки лайков и комментариев.

После обращения ESET администрация Google Play удалила поддельные приложения, однако их успели скачать свыше полутора миллионов пользователей. Им рекомендуется сменить пароли от Instagram и других сервисов.