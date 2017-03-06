Хакеры начали охоту на паспортные данные граждан

Хакеры освоили новый способ, с помощью которого шантажируют интернет-пользователей. Мошенники взламывают электронную почту, где среди писем находят копию паспорта, после чего угрожают их владельцам оформить на них кредит. Об этом сообщает «Российская газета»

Как говорится в статье, вымогатели скупают базы персональных данных старых форумов, после чего подбирают пароли к электронной почте пользователей. После угроз со стороны мошенников чаще всего жертвы теряются и не знаю, как действовать.

Как отметил профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Иван Клепицкий, для договора займа и кредитного договора необходима письменная форма и подпись заемщика, которую злоумышленники могут подделать. Если человек уже оказался в подобной ситуации, самым эффективным методом остается замена паспорта.