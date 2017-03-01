СМИ: в Бундестаге отключился интернет

Интернет отключился по неизвестным пока причинам в Бундестаге . Депутаты всех фракций и сотрудники парламента ФРГ сообщили, что не могут выйти в сеть примерно с 15:00 (17:00 мск), сообщило издание Spiegel online.

По его данным, не работает также внутренняя сеть Бундестага. В связи с этим временно невозможно обрабатывать или распечатывать документы. Представитель администрации парламента подтвердил факт отключения интернета, но не смог назвать причину, по которой он перестал работать.

В 2015 году Бундестаг подвергся хакерским атакам, в результате чего сервер и сеть парламента вышли из строя на несколько дней.