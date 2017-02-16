Названа дата следующей презентации Apple

Корпорация Apple объявила дату проведения ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Конференция пройдет с 5 по 9 июня 2017 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. В последний раз WWDC проходила в этом калифорнийском городе в 2002 году. Зал рассчитан на более чем шесть тысяч гостей, среди которых будет тысяча разработчиков Apple. Регистрация участников начнется 27 марта.

Ожидается, что на презентации будут представлены новые версии операционных систем компании: macOS, iOS, watchOS и tvOS. Также аналитики предполагают, что на выставке продемонстрируют новые планшеты iPad, среди которых iPad Pro mini с дисплеем диагональю 7,9 дюйма.

На прошлогодней конференции WWDC Apple представила последнее поколение iPad Pro. Планшет стал первым мобильным устройством компании, которое получило 256 гигабайт накопителя.