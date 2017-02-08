В сети предложили заблокировать российское телевидение вместо Brazzers

Пользователи с оциальных сетей предлагают заблокировать российское телевидение вместо популярного порносайта Brazzers.

Роскомнадзор заблокировал сайт Brazzers по решению суда о «негативном воздействии на психику». Лучше бы телек заблокировали», — написал пользователь под ником Peter в своем микроблоге.

Пользователи Twitter также отметили, что распространение порнографии в России – не самая главная проблема, которую необходимо решать в первую очередь.

«Шел 2017 год. Во всем мире решали проблемы с терроризмом, голодом и исследованием космоса. В России заблокировали Brazzers», — заявил пользователь с ником DonDibidon

Ранее на территории России по решению самарского суда был заблокирован канадский порносайт Brazzers. Постановление о блокировке было вынесено 31 октября 2016 года Большеглушицким районным судом Самарской области. Решение вступило в силу в понедельник, 6 февраля.

В материалах дела указано, что информация, размещенная на данном сайте, оказывает негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан и влияет на формирование детской психики.