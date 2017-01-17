«123456» вновь стал самым популярным паролем в мире

Специалисты из компании Keeper Security выяснили, что самым популярным в мире паролем вновь стала комбинация «123456». Об этом сообщает портал Softpedia.

Эксперты проанализировали данные крупных утечек данных, произошедших в 2016 году. Оказалось, что пароль «123456» используют около 17 процентов интернет-пользователей. Всего в результате масштабных взломов за год пострадали более 10 миллионов человек.

В десятку самых популярных комбинаций также вошли «123456789», «qwerty», «12345678», «111111», «password,» «123123», «123321», «google», «987654321» и «666666».

Специалисты отмечают, что благодаря таким паролям мошенникам даже не нужно разбираться в механизме взлома — чаще всего аккаунтами жертв можно завладеть методом перебора.

Кроме того, в простоте паролей винят и создателей сайтов. Чаще всего они не принуждают пользователей усложнять комбинации, что очень беспокоит экспертов в сфере информационной безопасности.

В компании традиционно советуют использовать при создании пароля разные регистры, цифры и символы. Кроме того, эксперты настаивают на использовании двухфакторной аутентификации — подтверждении процесса регистрации или транзакции с помощью одноразового пароля, присылаемого по СМС.