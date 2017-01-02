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СМИ: миллионы пользователей останутся без WhatsApp
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp сообщили, что приложение перестанет работать на целом ряде старых гаджетов, сообщает Daily Express.
По информации издания, WhatsAppв ближайшее время должен обзавестись целым рядом новых возможностей, с которыми не сможет справляться ПО некоторых устройств.
Так отмечается, что обновленный мессенджер перестанут "тянуть" операционные системы Android 2.1 и 2.2, седьмой Windows Phone, а также все версии iPhone с ОС ниже iOS 6.
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