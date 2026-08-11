В Дагестане в канале утонули двое детей
В пригороде Махачкалы двое несовершеннолетних детей утонули в канале им. Октябрьской революции (КОР). Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.
"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Дагестану поступило сообщение о трагедии в поселке Шамхал-Термен города Махачкалы. По уточненной информации, местные жители извлекли из водоема КОР <...> тела двоих детей. К сожалению, спасти их не удалось", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибшие - дети 2014 и 2025 годов рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.
"МЧС России по Республике Дагестан просит жителей быть предельно осторожными и купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, не нырять в незнакомых местах, чтобы избежать столкновения с донными препятствиями, и не оставлять детей у воды без присмотра", - добавили в пресс-службе.