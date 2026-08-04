В центре Москвы загорелась машина

В Москве на Долгоруковской улице загорелась машина. Информация о пострадавших уточняется, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел во вторник вечером, 4 августа. К месту прибыли пожарные, реанимобиль и сотрудники ДПС.

На кадрах видео, представленных очевидцами, машина стоит у тротуара, над ней поднимаются языки пламени, черный дым. На месте происшествия активно работают пожарные — тщательно тушат горящий автомобиль из шлангов, протянутых от спецтехники.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Дептрансе уточнили, что движение затруднено на 1 км в сторону области, автолюбителям необходимо выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что во время поездки по МКАД загорелся кроссовер Volvo XC60. Владелица и ее дочь спаслись.