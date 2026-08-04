На заводе в Перми начался пожар

В Перми на территории «Камского завода масел» начался пожар. О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 4 августа, на предприятии, расположенном на улице Соликамской.

Журналисты отметили, что на территории завода взорвалась емкость, над городом поднялся густой черный дым.

В МЧС РФ уточнили, что пожар возник на производственном объекте в Перми, происходит горение емкости с дизельным топливом. В ведомстве добавили, что площадь пожара уточняется.

По словам очевидцев, плотный черный дым виден в районе мотовилихинских заводов. К месту ЧП отправились не менее десяти пожарных машин.