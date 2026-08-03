В Египте произошло землетрясение

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 4,7 в Египте. Подземные толчки были зафиксированы в 104 километрах к юго-востоку от города Порт-Саид с населением более 700 тысяч человек.

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Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, ранее землетрясение было зафиксировано у южных Курильских островов, у побережья Хоккайдо, магнитуда не уточнялась.

Ранее сообщалось, что десятки человек пострадали в результате землетрясения близ всемирно известного европейского города.