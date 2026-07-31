В Электростали утонул девятилетний мальчик

Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что в Электростали в необорудованном для купания пруду утонул девятилетний мальчик. Он пытался достать из воды мяч. Такие данные приводит пресс-служба регионального ведомства.

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«По предварительным данным, компания мальчиков играла в футбол на берегу водоема. Мяч упал в воду, и ребенок 2017 года рождения зашел за ним. На расстоянии около 5 м от берега он ушел под воду», – уточнили в МЧС.

На место инцидента незамедлительно прибыли спасатели. В 21:15 тело скончавшегося мальчика обнаружили и подняли из воды водолазы отряда «Центроспас». В ведомстве уточнили, что пруд не оборудован для купания, спасательного поста там нет.