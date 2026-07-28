В Башкирии медведь устроил погром на пасеке
В Мелеузовском районе медведь проник на территорию пасеки, где опрокинул улья.
Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов сообщил, что инспекторы ведомства засняли инцидент во время регулярного патрулирования лесных угодий. Сотрудники министерства не только зафиксировали ущерб, но и смогли сделать видеозапись с медведем. На кадрах видно, как животное спокойно исследует территорию, хотя представители лесной охраны предупреждают: кажущаяся неуклюжесть медведя обманчива.
- В этом году лесные обитатели проявляют необычную активность, поэтому жителям и гостям региона рекомендуется быть особенно осторожными, - отметил министр.