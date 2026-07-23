В Сочи задержали двух сотрудников детсада

Следователи в Сочи задержали воспитателя и учителя детского сада по делу об истязании детей. Следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу, сообщили журналистам в СК РФ по Краснодарскому краю.

В местных СМИ распространились сведения о том, что в одном из детских садов Сочи воспитатели применяли физическое насилие в отношении детей.Возбуждено уголовное дело по ст. 117, 156 УК РФ (истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

"Следователем задержаны 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог. Им предъявлено обвинение в истязании малолетних. Кроме того, они подозреваются в неисполнении обязанностей по их воспитанию", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые систематически дергали детей за волосы, повышали голос и оскорбляли. Следствие планирует ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу на период расследования дела.