В иранском портовом городе Джаск прогремели взрывы

Телеканал Press TV сообщил, что в южном иранском портовом городе Джаск были слышны звуки взрывов. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану, на что Тегеран ответил ударами по базам США в регионе, обвинив Вашингтон в срыве соглашения.

Ранее сообщалось, что ПВО перехватила БПЛА над Иракским Курдистаном.