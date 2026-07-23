В ДРК число умерших от Эболы превысило 1 тыс.

Количество лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 1 034, увеличившись за сутки на 35. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число заболевших Эболой составляет 2 536. За сутки оно увеличилось на 63. Показатель смертности - 40,7%.

В больницах и изоляторах находятся 738 человек с подозрением на Эболу. Выздоровели 506 человек. Показатель отслеживания контактов с инфицированными Эболой составляет 77,2%.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури. Лихорадкой затронуты пять провинций ДР Конго.