В Ухане прогремел мощный взрыв

В порту Янло города Ухань произошел взрыв на контейнеровозе. Один член экипажа числится пропавшим без вести, сообщает газета China Daily.

«Инцидент произошел около 5:30 утра (00:30 по московскому времени), когда судно Yi Hang Ming Yuan маневрировало по направлению к причалу A101. По данным Hubei Port Group, в кормовом отсеке раздался громкий взрыв, в результате которого возник пожар, и несколько контейнеров упали в воду», — сказано в сообщении.

В Дохе произошли взрывы

После происшествия диспетчерский центр терминала приостановил все операции в порту и распорядился эвакуировать сотрудников и членов экипажа в безопасные зоны. По предварительной информации за борт упали семь пустых контейнеров.

Ранее у берегов Гайаны потерпел крушение пассажирский паром MV Barima, на борту которого находились 116 пассажиров и члены экипажа.