Мигрант пытался сжечь бар в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали 42-летнего иностранца, который поссорился с сотрудниками бара и попытался сжечь заведение. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 18 июля возле бара на площади Конституции. 42-летний иностранец устроил ссору с сотрудниками кафе и из мести решил его сжечь. Злоумышленник облил горючей жидкостью крыльцо и попытался его поджечь.

Администрация заведения обратилась в полицию. Поджигателя задержали на месте преступления, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Волгограде задержан 35-летний мужчина, который пытался расправиться со своей знакомой. Пьяный подозреваемый плеснул ей в лицо алкоголь и поджег ее. Мужчина скрылся, но прохожие помогли пострадавшей и вызвали скорую помощь. С тяжелыми ожогами головы, шеи, туловища и верхних конечностей женщину госпитализировали