Российский регион затопило

Паводок обрушился на Пермский край, повредив мосты и затопив некоторые дома по крыши. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

В Октябрьском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Там затоплены 53 дома с участками. Для пострадавших подготовили два пункта временного размещения, сообщили в МЧС.

Паводки начались в результате сильных ливней.

Кроме того, из-за осадков затоплен еще один уральский регион — в Свердловской области Серове, Полевском и Верх-Нейвинском из-за сброса воды и осадков. Подтоплены 28 муниципалитетов. Из зон ЧС эвакуированы 407 человек, в том числе 97 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 86 пострадавших.

Ранее стало известно, что на Урале был зафиксирован 40-летний рекорд по количеству выпавших осадков. С начала лета дожди там идут практически без перерыва, что привело к паводкам.