Обломки БПЛА упали на детский сад в российском городе

В Электростали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание охватило площадь 100 квадратных метров, сообщили в оперативных службах.

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Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших среди детей и сотрудников дошкольного учреждения нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Продолжается ликвидация последствий атаки. Ранее в Подмосковье в результате падения БПЛА загорелась нефтебаза в Ногинске. Ситуация находится на контроле властей.