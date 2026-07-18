Буксир «Капитан Ушаков» подняли из воды

Буксир «Капитан Ушаков» проекта 23470, который частично затонул в прошлом году, подняли из воды. Соответствующие кадры публикует «Фонтанка».

Судя по фото, судно стоит с минимальным креном. До этого «Капитан Ушаков» почти год провел на борту в полузатопленном состоянии.

Буксир частично затонул у причальной стенки Балтийского завода в ночь на 9 августа 2025 года. Судно достраивали на верфи. Подготовку к подъему «Капитана Ушакова» начали лишь в мае 2026-го. После завершения работ специалисты обследуют буксир.

«Капитан Ушаков» стал пятым буксиром проекта 23470. Судно предназначено для буксировки, сопровождения и снятия судов с мели.

В ноябре 2025 года «Коммерсантъ» писал, что ущерб от инцидента с «Капитаном Ушаковым» оценивают в 500-900 миллионов рублей.