Руферы забрались на башню Кунсткамеры

Руферы забрались на башню Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры), видео в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал блогер, представляющийся Давидом Козыревым.

14 июля сообщалось, что сотрудники Росгвардии и службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, проникших на крышу Зимнего дворца.

Как следует из видео, двое руферов забрались в том числе на армиллярную сферу, венчающую башню музея и символизирующую модель Солнечной системы.

Здание Кунсткамеры на Университетской набережной - памятник архитектуры, объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Это первое музейное строение в России.

О случаях незаконного проникновения в высотные здания в Петербурге

Ранее в городе произошли еще несколько резонансных случаев с "покорителями крыш". В ночь на 30 мая двое 15-летних подростков забрались на купол Троице-Измайловского собора в центре города, повредив храмовое имущество на 348 тыс. рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов России). 8 июня хулиганы сами явились к настоятелю храма и признались ему в содеянном, извинившись за свои действия. Фигурантов доставили в полицию, расследование еще продолжается, сообщили ТАСС в петербургском ГУ МВД.

30 июня сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, который совершил прыжок с крыши соседнего дома на здание резиденции полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе - бывший великокняжеский дворец на Петровской набережной. В суде мужчина был подвергнут административному аресту на трое суток за нарушение пропускного режима охраняемого объекта