Дело братьев Ананьевых дошло до суда

Многолетнее и многотомное расследование криминальной деятельности бывшего руководства ПАО "Промсвязьбанк" завершило ведомство Александра Бастрыкина. Дело уже отправлено в суд.

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Фигурантами стали братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимавшие должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров ПАО "Промсвязьбанк", а еще 29 соучастников, - объявил СК. Ананьевых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении, растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев создал преступную группу, которая планировала хищение участков, находящихся в госсобственности Санкт-Петербурга. Кроме того, еще в 2017 году он создал аналогичную группу для хищения принадлежащих Промсвязьбанку денег. План, считают следователи, предусматривал выдачу кредитов иностранным организациям, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности. Эти были кредиты, по которым деньги переводились на счета подконтрольных фигурантам расследования компаний, находящихся за рубежом.

По подсчетам следствия, общий объем кредитования составил 4,5 миллиарда рублей. Еще братья от имени банка провели сделки по покупке неликвидных ценных бумаг компаний, подконтрольных им самим. В результате банк совершил такие сделки на сумму 87,4 миллиарда рублей.

Также Алексей Ананьев посодействовал президенту банка "Глобэкс" Виталию Вавилину при кредитовании подконтрольных компаний на 775 миллионов рублей. Все эти кредиты не были возвращены.

Арестовано имущество братьев - участки, недвижимость и деньги, всего на 97 миллиардов рублей. Братья находятся в международном розыске.