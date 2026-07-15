Лев съел юного паломника

В индийском штате Гуджарат лев напал на 11-летнего Маюра Чаухана, поднимавшегося по лестнице на гору Гирнар во время предрассветного паломничества. Об этом сообщает Hindustan Times.

Юный паломник приехал к священной горе с семьей и начал восхождение. На лестнице на него внезапно набросился лев и утащил в лес. По словам одного из паломников, до нападения люди светили фонариками на хищника, дразнили его и громко кричали. Он предположил, что их поведение и спровоцировало льва.

В ходе поисковой операции растерзанные останки мальчика нашли в лесу. Затем сотрудникам лесного департамента удалось отловить трех львов. Одного из них стошнило человеческими останками. Всех трех хищников перевезли в зоопарк Саккарбауг для дальнейшего обследования.

Ранее сообщалось, что в деревне Дамаса, Индия, маленькая девочка стала жертвой льва. Он напал на нее, пока она сидела на крыльце дома, и утащил в сторону полей.