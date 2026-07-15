При падении обломков БПЛА под Воронежем пострадал мужчина

Мужчина получил ранения в результате падения обломков беспилотника, уничтоженного силами ПВО в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, пострадавший 1997 года рождения находится в больнице.

Также повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом — кровлю и забор, в третьем — только кровлю. Кроме того, выбиты стёкла в одном нежилом здании.

Ранее стало известно, что три мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области.