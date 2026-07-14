Шурыгиной продлили срок пребывания в СИЗО

Диане Шурыгиной продлили срок нахождения в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно решению Троицкого суда Москвы, Шурыгина останется в СИЗО до 19 августа. Соответствующая инициатива поступила от следствия.

Напомним, что 8 июля Шурыгина оказалась в СИЗО по делу о распространении порнографии. Изначально она была на домашнем аресте, но условия ужесточили из-за нарушений правил домашнего ареста — Шурыгина пользовалась мобильным телефоном, что запрещено.