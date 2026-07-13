Тело утонувшей девушки нашли спустя месяц в реке

В Республике Коми завершилась трагическая история, длившаяся почти месяц. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» официально сообщил об обнаружении тела 18-летней девушки, которая утонула в реке Сысола в черте Сыктывкара. Информацию о находке также подтвердили в профессиональной аварийно-спасательной службе «СПАС-Коми». Таким образом, поиски, продолжавшиеся с середины июня, подошли к концу.

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Трагедия произошла 14 июня в местечке Заречье, где девушка купалась в несанкционированном месте. Сильное течение Сысолы подхватило её и унесло от берега. Рыбак, ставший очевидцем происшествия, попытался спасти тонущую, но не смог справиться с бурным потоком и вытащить её на сушу.

Сразу после случившегося к поискам подключились водолазы МЧС, которые обследовали дно и береговую линию реки. Однако первоначальные усилия не дали результатов, и поиски продолжились с привлечением добровольцев. Волонтёры распространяли информацию о пропавшей и призывали владельцев лодок, эхолотов, квадрокоптеров и подводных камер присоединиться к обследованию акватории.

Более трёх недель спасатели и добровольцы прочёсывали берега и акваторию Сысолы, надеясь найти следы девушки. Поиски осложнялись погодными условиями и особенностями рельефа дна. Только спустя месяц тело было обнаружено, что подтвердило самые тяжёлые опасения родных и близких.

В настоящее время тело передано судмедэкспертам для установления точной причины смерти. Следственные органы продолжают проверку по факту происшествия. По предварительным данным, признаков криминального характера не выявлено. Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей региона воздерживаться от купания в необорудованных местах и соблюдать осторожность на водоёмах, особенно с сильным течением.