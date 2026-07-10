На озере в Татарстане утонул 15-летний мальчик

В Алексеевском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик, сообщает МЧС России по республике.

Несчастный случай произошел днем 10 июля на озере возле села Сухие Курнали. Очевидцы достали подростка из воды и передали прибывшей скорой помощи, однако медики уже ничем не смогли помочь.

По предварительным данным, мальчик купался в необорудованном для этого месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого туристка утонула во время экзамена по дайвингу в Аргентине. Несчастный случай произошел с 23-летней Софией Деврис. Девушка проходила сертификацию у побережья Пунта-Куэвас вместе с 26-летним Тьяго Науэлем Покови и еще шестью дайверами. По версии следствия, из-за плохой видимости группа разделилась под водой, после чего София, оказавшись на глубине, начала паниковать и попыталась снять дыхательный аппарат. Ее напарник пытался помочь, однако погружение завершилось летальным исходом.