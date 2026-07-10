МВД РФ: двух граждан России экстрадировали из Таиланда

Таиланд передал российским правоохранителям двух граждан РФ, находившихся в международном розыске. Как сообщили в МВД России, фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Операция по их установлению и задержанию была проведена при содействии представителя МВД России в Таиланде и Камбодже. После проверки данных обоих россиян обнаружили и задержали на территории королевства, после чего экстрадировали на родину.

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Один из задержанных проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в составе организованной группы. По версии следствия, злоумышленники похитили 187 миллионов рублей у одного из предприятий в Саратове, используя фиктивные договоры о приёме и передаче выполненных работ. Мужчина был объявлен в розыск после того, как скрылся от следствия. Теперь ему предстоит предстать перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Второму фигуранту вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что в период с 2018 по 2021 год, занимая должность руководителя транспортной компании, он подавал в налоговые органы декларации с недостоверной информацией, занижая налогооблагаемую базу. Размер ущерба по этому делу оценивается в 96 миллионов рублей. Мужчина также был в розыске и теперь будет привлечён к ответственности.

В МВД России поблагодарили таиландских коллег за содействие в розыске и передаче преступников. Оба задержанных доставлены в Россию, где в отношении них будут проведены необходимые следственные действия и избраны меры пресечения. Операция стала ещё одним примером успешного международного сотрудничества в борьбе с преступностью.