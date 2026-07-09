В США подросток выжил после удара молнии

Подросток в Техасе остался в живых после того, как в его спальню ударила молния. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, инцидент произошел в городе Сайпресс. 13-летний подросток играл в игры на компьютере, когда почувствовал удар электричеством.

«Молния ударила в живот подростка через металлическую деталь стола, которая касалась его кожи», - отмечается в сообщении.

Испуганный школьник выскочил на улицу, а на чердаке дома после удара молнии начался пожар. Отец мальчика вызвал экстренные службы, пожар был оперативно потушен, а ребенка осмотрели врачи и установили, что госпитализация ему не требуется.

Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков предупредил, что попытка снять красивое видео или уникальные кадры во время грозы может закончиться фатально для оператора. По его словам, в смартфоны, планшеты, компьютеры нередко бьют шаровые молнии.