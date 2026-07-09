В Таганроге совершено тройное убийство

Тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с признаками насильственной смерти найдены в частном доме в Таганроге в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления скрылся, ведется его розыск. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

"Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По данным следствия, в ночное время 9 июля 2026 года в частном домовладении, расположенном по улице 1-я Котельная в городе Таганроге, обнаружены тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти", - говорится в заявлении.

Уточняется, что следователям удалось оперативно установить лицо, причастное к совершению преступления, подозреваемый скрылся на автомобиле, ведется его розыск.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования дела, добавили в областной прокуратуре.