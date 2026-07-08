В Шереметьево пресекли ввоз драгоценностей на 12 млн рублей

Шереметьевские таможенники задержали 60-летнюю пассажирку, прибывшую рейсом из Пекина.

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Как сообщили «МК» в пресс-службе ФТС России, в ходе выборочного контроля на «зеленом» коридоре в ее багаже обнаружили 18 ювелирных изделий из золота 999-й пробы — кольца, серьги, колье и браслеты. Общая стоимость украшений превысила 12 млн рублей.

Женщина не задекларировала товар и пояснила, что драгоценности являются семейной реликвией, доставшейся в наследство от бабушки. Однако экспертиза показала, что все украшения новые, что опровергает версию о «старых вещах».

В отношении пассажирки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 1 млн рублей. Вещи изъяты и направлены на ответственное хранение.