Уточнен статус матери погибшей пятилетней россиянки

Мать пятилетней девочки, которую нашли без признаков жизни, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, статус женщины — пропавшая без вести. У нее есть психическое расстройство, она наблюдается у специалистов.

27 июня жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. В полицию обратился супруг, он рассказал, что женщина сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи. Причина произошедшего уточняется.

Ранее сообщалось, что в МВД предупредили об ответственности за агрессию к семье в Туве после штурма дома из-за пропавших детей.