Три теплохода столкнулись на Волге

На Волге в районе города Городец Нижегородской области произошло столкновение трех теплоходов. Об этом рассказали в понедельник, 6 июля, в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как уточняет ведомство, теплоход "Мидволга-2" при постановке на рейд столкнулся с теплоходами "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6". Суда получили вмятины на корпусах, но жертв и пострадавших нет. Разлив нефтепродуктов в воду предотвращен.

Организована доследственная проверка — устанавливаются причины случившегося, затем будет принято процессуальное решение, сообщает "Интерфакс".

Серьезное происшествие на воде было зафиксировано ранее в Ярославле. Круизный теплоход с сотней человек на борту врезался в бетонный пирс при швартовке. Обошлось без жертв, но несколько человек попали в больницу.

Гораздо страшнее закончилась авария со скоростным катером в Таиланде. Катер, перевозивший 52 туристов, врезался в рыболовецкое судно и затонул. Погибла 18-летняя гражданка России.