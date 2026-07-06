Облако пепла накрыло российский город

Петропавловск-Камчатский и главный аэропорт региона в Елизове накрыло облако пепла. Оно возникло от извержения вулкана Шивелуч, сообщают специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

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«Над аэропортом Елизово и городом Петропавловск-Камчатский находится пепловое облако, образовавшееся в результате предыдущих пепловых выбросов (высотой до 12 километров над уровнем моря), начавшихся 5 июля», — уточнили эксперты.

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 км

Новых пепловых выбросов специалисты не наблюдают. Однако извержение вулкана продолжается — оно сопровождается мощной парогазовой активностью. В северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы, отметили в KVERT. Такая активность вулкана представляет опасность для международных авиарейсов и низколетящих самолетов.

Ранее на Камчатке вулкан Мутновский, который пользуется популярностью у туристов, выбросил пятикилометровый столб пепла.