Мэр Белгорода заявил о возгорании полигона после украинского обстрела

В результате вечерней ракетной атаки ВСУ на территории городской свалки в Белгороде вспыхнул пожар, к тушению которого оперативно привлекли спецтехнику и пожарных, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«В 20.10 была объявлена ракетная опасность. Данных о повреждениях жилья и инфраструктуры к этому моменту нет. Произошло возгорание на полигоне ТБО», – написал он в Max-канале.

Незадолго до этого, около 19.15 мск, украинский беспилотник попытался атаковать многоквартирный жилой дом. Аппарат врезался в дерево рядом со зданием и сдетонировал, взрывная волна выбила окна в нескольких квартирах, добавил мэр.

Демидов уточнил, что информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы, а специалисты профильных управлений фиксируют разрушения для скорейшего начала восстановительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром пятницы оперштаб сообщил, что в ходе удара по Белгороду погибла мирная жительница. При этом в Белгороде оказалась обесточена часть объектов водоснабжения.