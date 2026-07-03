Задержан экс-глава Росавиации Александр Нерадько

Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие требует его ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. В прошлом году был задержан его заместитель Сергей Тимошенко, занимавший должность вице-губернатора Брянской области в 2019–2021 годах.

По версии следствия, Тимошенко курировал в регионе строительство и капремонт социальных объектов по госконтрактам и получил за покровительство от предпринимателей свыше 4 млн рублей.