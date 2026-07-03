9-летняя девочка пропала в российском регионе

В Кемеровской области развернута масштабная поисковая операция. В четверг, 2 июля 2026 года, в городе Юрга ушла на прогулку и не вернулась домой девятилетняя девочка.

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Как сообщается на официальной странице поисково-спасательного отряда во «ВКонтакте», ребенок ростом около 130 см ушел из дома и перестал выходить на связь.

Приметы пропавшей: темно-русые волосы, серо-голубые глаза. На момент исчезновения она была одета в розовую футболку, черные шорты и черно-белые кроссовки.

Отмечается, что добровольцы уже начали подготовку техники для прочесывания местности. В настоящее время ведется сбор волонтеров, а также готовятся подробные карты и навигационное оборудование для координации поисков на территории города.

Ранее сообщалось, что путешествие группы пермских туристов по уральской реке Реж закончилось в больнице после столкновения двух катамаранов. Инцидент произошел во время прохождения маршрута в районе деревни Сохарева в Свердловской области.