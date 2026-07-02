Суд обязал Google выплатить в ЕС штраф в размере €4,1 млрд евро

Высший суд Европейского союза отклонил апелляцию Google на антимонопольный штраф в размере €4,125 млрд, окончательно подтвердив решение Еврокомиссии по одному из крупнейших разбирательств против технологической компании. Об этом сообщает Politico.

Суд подтвердил выводы Еврокомиссии о том, что Google злоупотребила доминирующим положением на рынке, ограничивая производителей смартфонов на базе Android и мобильных операторов. По мнению регулятора, такие действия были направлены на сохранение доминирования поисковой системы Google Search и браузера Chrome.

Изначально, в 2018 году, Еврокомиссия назначила компании штраф в размере €4,34 млрд. В 2022 году суд общей юрисдикции ЕС снизил его до €4,125 млрд, а теперь высшая судебная инстанция оставила это решение в силе.

В Google заявили, что не согласны с решением суда. В компании считают, что оно не учитывает значительные инвестиции в развитие Android как открытой, совместимой и бесплатной операционной системы. Также Google напомнила, что выполнила требования, выдвинутые после решения Еврокомиссии в 2018 году.

Как отмечает издание, решение завершает одно из самых продолжительных антимонопольных разбирательств Евросоюза против Big Tech и подтверждает возможность применения европейского антимонопольного законодательства для ограничения рыночного влияния крупных цифровых платформ. В центре спора находились соглашения, обязывавшие производителей смартфонов, желающих получить доступ к магазину приложений Google Play, предустанавливать Google Search и Chrome, что, по мнению Еврокомиссии, затрудняло конкуренцию для альтернативных поисковых систем и браузеров.

Politico отмечает, что теперь внимание европейских регуляторов постепенно смещается к применению Закона о цифровых рынках (DMA). В его рамках Еврокомиссия с марта 2024 года также расследует деятельность Google Search, подозревая сервис в предоставлении преимуществ собственным продуктам, включая Google Flights.