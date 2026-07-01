Суд оставил в СИЗО девушку Паши Техника

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшей девушки рэпера Павла Ивлева (Паша Техник) Тины Романовой (Кристина Лекси), проходящей по уголовному делу о незаконном обороте порнографических материалов в интернете.

«Мосгорсуд оставил без изменения постановление районного суда об аресте, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – заявил участник процесса РИА «Новости».

Девушка обвиняется в изготовлении и распространении порнографии группой лиц через Сеть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд отправил Тину Романову под стражу по обвинению в незаконном обороте порнографии. Сам Ивлев скончался в таиландской больнице весной прошлого года.