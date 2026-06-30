Бывший военный обманул бойцов СВО

В Тюменской области задержали членов ОПГ, обманывавших бойцов СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража с банковского счета») и 272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации») УК РФ.

По данным следствия, в 2025 году жители Тюмени и Ханты-Мансийска объединились в организованную преступную группу с целью хищения денежных средств у граждан, заключавших контракты с Минобороны для прохождения военной службы в зоне проведения СВО.

Организатором выступил бывший военнослужащий, который разработал преступный план и привлек к его реализации соучастников. Согласно отведенным ролям, они искали граждан, готовых заключить контракт. После поступления денежных средств участники преступной группы оформляли от имени военнослужащих фиктивные заявления на их перевод. В дальнейшем банковский работник регулярно осуществлял незаконный перевод денег со счетов участников СВО на счета членов преступной группы.После чего средства обналичивались и расходовались по их усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 16 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекали их противоправную деятельность. Военные следователи проводят необходимые следственных действий для установление всех обстоятельств совершенных преступлений и выявления иных эпизодов, а также всех причастных лиц.

Ранее сообщалось, что у высокопоставленных российских чиновников нашли шпионские программы на телефоне.